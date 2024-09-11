В районе Бурятии с опережением графика идёт дорожный ремонт

В Бичурском районе Бурятии с опережением графика идут дорожные работы, сообщили ГКУ «Бурятрегионавтодор».Речь о региональной дороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта вблизи села Шибертуй. На участке с 34 по 51 км по нацпрооекту «Безопасные качественные дороги» идёт капитальный ремонт. В этом году подрядчик планирует сдать 7 км вместо трёх, а в следующем участок планируют полностью ввести в эксплуатацию. На дороге также отремонтируют мост, устроят шесть остановочных пунктов, вдоль Шибертуя установят освещение. Работа на участке идёт круглосуточно.- Постоянно ведётся лабораторный, операционный, приёмочный контроль. В настоящее время подрядчик опережает график работ, и в этом году мы планируем ввести участок протяжённостью больше, чем планировалось ранее, — отметил заместитель руководителя ГКУ «Бурятиегионавтодор» Юрий Воробьев.На участке планируют обустроить четыре остановочных пункта на отвороте на каждый населённый пункт и две автобусные остановки в Шибертуе.