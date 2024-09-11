Непослушную жительницу Бурятии отправили за решётку

Женщина нарушила условия отбывания наказания
Жительнице Бурятии заменили исправительные работы более строгим наказанием.
В мае 2021 года за несколько преступлений её приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В апреле 2024 года неотбытую часть наказаний заменили исправительными работами, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Однако женщина не обратилась в организации, куда ей были выданы предписания для устройства на работу, злоупотребляла спиртными напитками. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели профилактическую беседу, осуждённую предупредили о замене исправительных работ более строгим видом наказания, но безрезультатно.
- В связи с нарушениями порядка и условий отбывания наказания инспекция обратилась в суд для решения вопроса о замене исправительных работ более строгим видом наказания, однако женщина на судебное заседание не явилась. В отношении неё были проведены первоначальные розыскные мероприятия, после чего Ф. была объявлена в розыск, - сообщает Кабанский районный суд.
Женщину нашли и заключили под стражу до рассмотрения вопроса о замене наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания.
Представление о заключении под стражу Кабанским районным судом удовлетворено.
Постановление не вступило в законную силу.
Жительнице Бурятии заменили исправительные работы более строгим наказанием.
В мае 2021 года за несколько преступлений её приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В апреле 2024 года неотбытую часть наказаний заменили исправительными работами, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Однако женщина не обратилась в организации, куда ей были выданы предписания для устройства на работу, злоупотребляла спиртными напитками. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели профилактическую беседу, осуждённую предупредили о замене исправительных работ более строгим видом наказания, но безрезультатно.
- В связи с нарушениями порядка и условий отбывания наказания инспекция обратилась в суд для решения вопроса о замене исправительных работ более строгим видом наказания, однако женщина на судебное заседание не явилась. В отношении неё были проведены первоначальные розыскные мероприятия, после чего Ф. была объявлена в розыск, - сообщает Кабанский районный суд.
Женщину нашли и заключили под стражу до рассмотрения вопроса о замене наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания.
Представление о заключении под стражу Кабанским районным судом удовлетворено.
Постановление не вступило в законную силу.