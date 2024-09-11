Ещё 2 недели со скидкой в общественном транспорте

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Реклама. Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (АО «НСПК»). ИНН 7706812159. ERID: 2SDnjeXuZiS

Предложение по оплате проезда в общественном транспорте с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и NFC-табличек в республике пользуется спросом. Так, по данным пресс-службы компании, за три последних месяца жители смогли сэкономить более 12,5 млн рублей на проезде. При этом выросло и количество оплат при помощи NFC-табличек:«Жители республики активно пользуются Системой быстрых платежей для оплаты поездок в транспорте. Мы видим, что число таких операций растёт каждый день. Так, с июня расплачиваться при помощи NFC-табличек пассажиры стали в 15 раз чаще».Жители и гости региона могут до 30 сентября оплачивать проезд с выгодой в 8 рублей. В трамваях стоимость поездки составляет 17 рублей вместо 25, а в муниципальных автобусах – 22 вместо 30.Для этого в салонах размещены специальные NFC-таблички, которые, как правило, расположены на стекле у входа. Узнать их можно по логотипу Системы быстрых платежей (СБП). Достаточно приложить к NFC-табличке смартфон и оплатить проезд бесконтактно, следуя инструкции – по NFC или отсканировать нанесённый на неё QR-код.«Бурятия – один из первых в стране регионов, где запустили такую акцию со скидкой на проезд через СБП с помощью специальных NFC-табличек в транспорте, – говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платёжных карт Мария Точилова. – В них интегрировано сразу два сценария платежа – одним касанием смартфона по NFC и QR-кодом. В республике сейчас курсирует порядка 650 автобусов и трамваев, оснащённых табличками».