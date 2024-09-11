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«Азбука Забайкалья от А до Я» доступна в электронном виде

«Азбука Забайкалья от А до Я» доступна в электронном виде
Общество,  Фото:проект «Азбука регионов: Забайкалье от А до Я»
Печатная книга расходится по школьным библиотекам

Команда проекта представила «Азбуку Забайкалья от А до Я» (6+) в электронном виде. В книгу также вошли видеоклипы победителей и участников конкурса «Азбука Забайкалья глазами детей», сообщает пресс-служба краевого правительства.

- В электронной версии книга может стать ещё более доступным учебным пособием. Печатную «Азбуку Забайкалья» презентовали в Чите и районах края, сейчас она расходится по школьным библиотекам, будет направлена в новые российские регионы, - отметили авторы проекта.

Стихи к каждому слову написаны Алексеем Саклаковым, иллюстрации созданы художником Еленой Изместьевой, дизайн и видеоверсию подготовил Сергей Жарков. Иллюстрации понятны и близки забайкальцам по своему стилю и образам. Использование QR-кода расширяет возможности образовательного процесса, как заочное путешествие по культурным объектам региона.

Возрастное ограничение: 6+

Забайкальский край туризм патриотизм книги дети школьники

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