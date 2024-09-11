«Азбука Забайкалья от А до Я» доступна в электронном виде

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Команда проекта представила «Азбуку Забайкалья от А до Я»в электронном виде. В книгу также вошли видеоклипы победителей и участников конкурса «Азбука Забайкалья глазами детей», сообщает пресс-служба краевого правительства.- В электронной версии книга может стать ещё более доступным учебным пособием. Печатную «Азбуку Забайкалья» презентовали в Чите и районах края, сейчас она расходится по школьным библиотекам, будет направлена в новые российские регионы, - отметили авторы проекта.Стихи к каждому слову написаны Алексеем Саклаковым, иллюстрации созданы художником Еленой Изместьевой, дизайн и видеоверсию подготовил Сергей Жарков. Иллюстрации понятны и близки забайкальцам по своему стилю и образам. Использование QR-кода расширяет возможности образовательного процесса, как заочное путешествие по культурным объектам региона.