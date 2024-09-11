Жители Бурятии выберут лучшего участкового

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2024». Он продлится с 11 по 20 сентября.
На официальном сайте МВД по Бурятии размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе. Жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов и проголосовать за участника.
- Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, пройдут во второй тур и поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Голосование первого этапа завершится 20 сентября в 23:59.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году победу в региональном конкурсе одержал старший лейтенант полиции Евгений Корнаков из Улан-Удэ.