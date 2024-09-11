11 сентября

10 сентября

Популярное

Жители Бурятии выберут лучшего участкового

Жители Бурятии выберут лучшего участкового
Общество, 
Голосование будет идти до 20 сентября

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2024». Он продлится с 11 по 20 сентября.

На официальном сайте МВД по Бурятии размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе. Жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов и проголосовать за участника.



- Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, пройдут во второй тур и поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Голосование первого этапа завершится 20 сентября в 23:59.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году победу в региональном конкурсе одержал старший лейтенант полиции Евгений Корнаков из Улан-Удэ.

полиция участковые конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё 2 недели со скидкой в общественном транспорте
Ещё 2 недели со скидкой в общественном транспорте
Общество, 11.09.2024
За время действия акции жители Бурятии сэкономили более 12,5 млн рублей на проезде
Мобилизованному из Бурятии помогли оспорить возвращение на СВО
Мобилизованному из Бурятии помогли оспорить возвращение на СВО
Общество, 11.09.2024
Для этого раненому бойцу пришлось дойти до омбудсмена
На севере Бурятии жалуются на адский холод в домах
На севере Бурятии жалуются на адский холод в домах
Общество, 11.09.2024
Там начали мёрзнуть даже очень пушистые коты
Жители Бурятии выберут лучшего участкового
Жители Бурятии выберут лучшего участкового
Общество, 11.09.2024
Голосование будет идти до 20 сентября
Улан-удэнку, убившую двух человек, не выпустили на свободу по УДО
Улан-удэнку, убившую двух человек, не выпустили на свободу по УДО
Общество, 11.09.2024
Женщине придётся до конца отсидеть свой срок 
В пригородном районе Бурятии из-за картошки устроят внеплановый выходной
В пригородном районе Бурятии из-за картошки устроят внеплановый выходной
Общество, 11.09.2024
Местным жителям разрешили не работать в пятницу 13-го
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 11.09.2024
Особый противопожарный режим сохраняется
В Бурятии представили книгу Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева
В Бурятии представили книгу Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева
Общество, 11.09.2024
Отмечается, что книга собрала практические советы и мудрые методы, которые можно применить в жизни
В Чите пройдёт День трезвости
В Чите пройдёт День трезвости
Общество, 11.09.2024
Для горожан проведут познавательные акции 
В Бурятии до +17 градусов
В Бурятии до +17 градусов
Общество, 11.09.2024
Местами небольшой дождь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^