В Бурятии сельчане взбунтовались против тарифа временной «управляшки»

За квадратный метр с них хотят брать по полтиннику
В прибайкальском селе Турунтаево едва не случился скандал из-за тарифов на услуги управляющей компании. Речь о многоквартирных домах, жильцы которых не выбрали способ управления. Местные власти решили назначить временную УК, а та хочет брать по 49 рублей 70 копеек за квадратный метр в месяц.
Жильцы с таким решением не согласились. Недавно в Турунтаево по этому поводу даже устроили собрание. На нём собственники и наниматели решили выбрать способ управления МКД.
Как пояснили прибайкальцам, всего их три – непосредственное, когда жители нанимают подрядную организацию, обслуживающую общее имущество, управляющая компания и товарищество собственников жилья (ТСЖ). Для принятия решения требуется, чтобы более половины владельцев квартир выбрали конкретный вариант.
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