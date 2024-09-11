В Бурятии сельчане взбунтовались против тарифа временной «управляшки»



В прибайкальском селе Турунтаево едва не случился скандал из-за тарифов на услуги управляющей компании. Речь о многоквартирных домах, жильцы которых не выбрали способ управления. Местные власти решили назначить временную УК, а та хочет брать по 49 рублей 70 копеек за квадратный метр в месяц.



Жильцы с таким решением не согласились. Недавно в Турунтаево по этому поводу даже устроили собрание. На нём собственники и наниматели решили выбрать способ управления МКД.



Как пояснили прибайкальцам, всего их три – непосредственное, когда жители нанимают подрядную организацию, обслуживающую общее имущество, управляющая компания и товарищество собственников жилья (ТСЖ). Для принятия решения требуется, чтобы более половины владельцев квартир выбрали конкретный вариант.

