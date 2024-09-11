На севере Бурятии жалуются на адский холод в домах

Там начали мёрзнуть даже очень пушистые коты
Следом за курумканцами
на дикий холод в домах начали жаловаться северобайкальцы. Накануне они поинтересовались в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», когда в квартирах, наконец, появится отопление.
- У меня коты с шерстью пять сантиметров и то мёрзнут – утром из домика выходить не хотят, – заявила одна из местных жительниц.
В администрации города сообщили, что пока к теплу подключают социальные объекты – детские сады, школы и т. д. В дома же его вернут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже 8°С.
В Улан-Удэ батареи начнут теплеть
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Там начали мёрзнуть даже очень пушистые коты
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