В Бурятии подорожает капремонт

В Бурятии утвердили тарифы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2025 год.
Размер тарифа будет зависеть от типа и этажности дома (кирпичный, панельный, деревянный, оштукатуренный), степени благоустройства, состава общего имущества МКД (наличие лифта, внутридомовых инженерных систем).
- Постановлением предусмотрена индексация размера минимального взноса на капитальный ремонт и размера предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на 2024 г. с ростом 8,89 % в среднем по типам МКД к уровню 2024 г. При индексации размера минимального взноса в среднем на 8,89 % среднее значение - 12,07 руб./кв.м, с диапазоном от 9,35 до 15,23 руб./кв.м в зависимости от типа дома, - сообщает министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.
Новые тарифы вступят в силу 1 января с 2025 года.
Минимальный размер взноса на капремонт устанавливается в рублях на один квадратный метр общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику.
В текущем году тариф колеблется от 8 рублей 59 копеек до 13 рублей 99 копеек за квадратный метр.