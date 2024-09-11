Мобилизованному из Бурятии помогли оспорить возвращение на СВО

Уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой дозвонился житель Бурятии, который отправился на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации. Её объявляли в республике в 2022 году.Военнослужащий попросил омбудсмена помочь с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК). Как выяснилось, мужчина сейчас на лечении – он получил на СВО минно-взрывное ранение ноги, после которого обследовался в военном госпитале.В медучреждении провели осмотр и дали заключение об отсутствии последствий ранения, позволяющих признать бойца негодным к военной службе. А это предполагает повторную отправку туда, несмотря на то, что конечность зажила с деформацией.Юлия Жамбалова, в свою очередь, направила обращения командованию войсковой части, расположенной в Приморском крае, а также начальнику госпиталя в Хабаровске. Она попросила рассмотреть вопрос о дополнительном медосмотре, оперативном лечении или ВВК. По итогам военно-врачебной экспертизы военнослужащего признали негодным для службы и приняли решение об увольнении с неё.Мужчина приступил к своей трудовой деятельности, но является инвалидом. Документы о предоставлении компенсации за инвалидность он направил в соответствующие органы.