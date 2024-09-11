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Длительным отсутствием горячей воды в центре Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура

Длительным отсутствием горячей воды в центре Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокурор Советского района внёс представления

Прокуратура Советского района Улан-Удэ контролирует ход выполнения работ по реконструкции теплосетей в центральной исторической части города.

- В текущем году в рамках заключенного между муниципальным учреждением и организацией контракта выполняются работы по реконструкции двух участков тепловых сетей на улице Трактовая, проспекте Победы и улице Балтахинова. В связи с выполнением работ произведено отключение горячего водоснабжения центральной части города, в том числе 149 многоквартирных жилых домов, 13 организаций здравоохранения, 6 дошкольных и 7 средних общеобразовательных учреждений. Согласно графику выполнения работ основные строительно-монтажные работы должны были быть выполнены в срок до 31 августа. Вместе с тем они вовремя не завершены, в результате чего подача горячего водоснабжения потребителям до настоящего времени не возобновлена, - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор Советского района внёс представления в администрацию города, муниципальное учреждение и подрядную организацию.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Как сообщал «Байкал-Daily», без горячей воды с 10 мая находится весь Советский район. Работы планировали завершить, а горячую воду подать в дома 1 сентября. Однако затем сроки сдвинулись, теперь её обещают вернуть с началом отопительного сезона, который в этом году выпал на 16 сентября.   

прокуратура отключение воды

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