Длительным отсутствием горячей воды в центре Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Советского района Улан-Удэ контролирует ход выполнения работ по реконструкции теплосетей в центральной исторической части города.
- В текущем году в рамках заключенного между муниципальным учреждением и организацией контракта выполняются работы по реконструкции двух участков тепловых сетей на улице Трактовая, проспекте Победы и улице Балтахинова. В связи с выполнением работ произведено отключение горячего водоснабжения центральной части города, в том числе 149 многоквартирных жилых домов, 13 организаций здравоохранения, 6 дошкольных и 7 средних общеобразовательных учреждений. Согласно графику выполнения работ основные строительно-монтажные работы должны были быть выполнены в срок до 31 августа. Вместе с тем они вовремя не завершены, в результате чего подача горячего водоснабжения потребителям до настоящего времени не возобновлена, - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор Советского района внёс представления в администрацию города, муниципальное учреждение и подрядную организацию.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
Как сообщал «Байкал-Daily», без горячей воды с 10 мая находится весь Советский район. Работы планировали завершить, а горячую воду подать в дома 1 сентября. Однако затем сроки сдвинулись, теперь её обещают вернуть с началом отопительного сезона, который в этом году выпал на 16 сентября.