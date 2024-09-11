В пригородном районе Бурятии из-за картошки устроят внеплановый выходной

Местным жителям разрешили не работать в пятницу 13-го
Как минимум в одном муниципальном образовании Бурятии предстоящую пятницу, 13 сентября, сделают нерабочей. Жителям Тарбагатайского района специально выделили день, чтобы они могли заняться картошкой.
Подписал соответствующее распоряжение и. о. главы МО Николай Коновалов. Правда, речь в нём идёт только о бюджетниках.
- Рекомендовать работодателям бюджетной сферы района предоставить выходной 13 сентября для организованной копки картофеля в личных подсобных хозяйствах, а образовательным учреждениям – скорректировать учебный план занятий за счёт каникулярного времени, – говорится в документе, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
Распоряжение уже вступило в силу. Внеплановый выходной из-за картошки тарбагатайцам устраивали и прошлой осенью
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Местным жителям разрешили не работать в пятницу 13-го
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