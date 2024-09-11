В Бурятии нет лесных пожаров

Особый противопожарный режим сохраняется
За прошедшие сутки в Бурятии не было зарегистрировано новых лесных пожаров. На утро 11 сентября действующих очагов также нет. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
25 сотрудников Авиалесоохраны из Бурятии находятся в Тыве. Они помогают коллегам в тушении лесных пожаров.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.
О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.
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Особый противопожарный режим сохраняется
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