В Бурятии нет лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии не было зарегистрировано новых лесных пожаров. На утро 11 сентября действующих очагов также нет. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.25 сотрудников Авиалесоохраны из Бурятии находятся в Тыве. Они помогают коллегам в тушении лесных пожаров.В Бурятии действует особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.