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В Улан-Удэ директора нерадивой «управляшки» оштрафовали на 25 тысяч

В Улан-Удэ директора нерадивой «управляшки» оштрафовали на 25 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На неё нажаловались жильцы одного из домов

Руководителю организации, обслуживающей многоквартирный дом (МКД) на проспекте 50-летия Октября, придётся заплатить за его плохое содержание. На работу управляющей компании пожаловались сами жильцы. Люди заявили о многочисленных нарушениях жилищного законодательства со стороны УК.

После их обращения прокуратура и муниципальная жилинспекция провели проверку. Выяснилось, что подъезды в МКД не ремонтируют, придомовую территорию не убирают, а водостоки сделали с неправильным уклоном. «Управляшка», имеющая лицензию, должна была своевременно устранять все недочёты, но по факту бездействовала. А это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ.

В итоге Госстройжилнадзор Бурятии составил на УК протокол и, рассмотрев все материалы дела, решил оштрафовать директора на 25 тысяч рублей за несоблюдение лицензионных требований. Кроме того, он должен принять меры по устранению выявленных нарушений.

- Плохая работа управляющей организации никогда не останется без внимания. Жители, которым некомфортно проживать в доме с некачественным обслуживанием, пытаются договориться с лицензиатом, а если это не приносит результата, обращаются в надзорные органы. Умение быть в контакте с жильцами, советом дома – важный навык для тех, кто работает в этой сфере. Он не менее существенный, чем качественное обслуживание, – пояснил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.
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