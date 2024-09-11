В Бурятии представили книгу Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева

Отмечается, что книга собрала практические советы и мудрые методы, которые можно применить в жизни
В группе Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» рассказали о новой книге Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.
- Уважаемые друзья, разрешите представить вашему вниманию новую книгу XXIV-го Бандида Хамба Ламы Дамбы Аюшеева «Заметки буддиста». Книга собрала практические советы и мудрые методы, которые можно применить в жизни, - сообщается здесь.
Также отмечается, что книга имеет особую ценность, так как содержит современные знания, и написана понятным языком.
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