В Бурятии представили книгу Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева

В группе Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» рассказали о новой книге Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.- Уважаемые друзья, разрешите представить вашему вниманию новую книгу XXIV-го Бандида Хамба Ламы Дамбы Аюшеева «Заметки буддиста». Книга собрала практические советы и мудрые методы, которые можно применить в жизни, - сообщается здесь.Также отмечается, что книга имеет особую ценность, так как содержит современные знания, и написана понятным языком.