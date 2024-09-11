«Пушистый ревизор»: Соболь наблюдал за работой в заказнике в Бурятии













Как сообщал «Байкал-Daily», тропу «К озеру Фролиха» во



Как сообщал «Байкал-Daily», тропу «К озеру Фролиха» во Фролихинском заказнике (находится в Северо-Байкальском районе Бурятии) обновили. Теперь болотистый участок в самом начале маршрута покрыт новым крепким настилом, длиной почти 125 метров.

Во время строительства настила во Фролихинском заказнике сотрудники «Заповедного Подлеморья» заметили следящего за ними соболя. Зверёк внимательно наблюдал за работой.- Небольшой зверёк с хитрой мордашкой, кажется, контролировал процесс работы. Вот такой пушистый ревизор! – сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».