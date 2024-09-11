«Пушистый ревизор»: Соболь наблюдал за работой в заказнике в Бурятии

Зверёк удобно устроился на дереве
Во время строительства настила во Фролихинском заказнике сотрудники «Заповедного Подлеморья» заметили следящего за ними соболя. Зверёк внимательно наблюдал за работой.
- Небольшой зверёк с хитрой мордашкой, кажется, контролировал процесс работы. Вот такой пушистый ревизор! – сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», тропу «К озеру Фролиха» во Фролихинском заказнике
(находится в Северо-Байкальском районе Бурятии) обновили. Теперь болотистый участок в самом начале маршрута покрыт новым крепким настилом, длиной почти 125 метров.
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Зверёк удобно устроился на дереве
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