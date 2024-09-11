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В Улан-Удэ осуждённые похвастались урожаем

В Улан-Удэ осуждённые похвастались урожаем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В колонии прошёл конкурс

Среди осуждённых колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошёл конкурс «Дары осени».

В конкурсе участвовали девять осуждённых, которые представили на суд жюри разнообразные композиции из овощей и ягод. Каждая работа была уникальной и отражала определённый смысл.

Жюри, возглавляемое заместителем начальника учреждения Алексеем Кулаковым, оценивало работы по таким критериям, как соответствие теме, оригинальность, техническое исполнение и сложность, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

УФСИН урожай конкурс осужденные

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