В районной больнице в Бурятии провели уборку после пожара

Последствия пожара убирали в минувшую субботу, 7 сентября, работники Закаменской центральной районной больницы. Врачи, медсёстры, санитарки и административно-хозяйственный аппарат провели субботник в подвале стационара больницы.
- Здание больницы не пострадало. В основном многие вещи, мебель, стены, пол и потолок были покрыты сажей и копотью. Общими усилиями работники ЦРБ полностью освободили подвал от обгоревших вещей и мебели. Помыли закопчённые стены и полы, - рассказали в медучреждении.
Теперь за дело могут взяться профессиональные строители - начать отделочные работы, привести в порядок подвальные помещения.
- В субботнике приняли участие работники отделения реанимации, скорой помощи, приёмного покоя, взрослой поликлиники, клинико-диагностической лаборатории, хозяйственного отдела, бухгалтеры, кадровики, водители, экономисты, специалисты по закупкам, организационно-методический кабинет, работники склада, администрация больницы, во главе с главным врачом Закаменской ЦРБ, - отметили в больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в здании больницы произошёл в конце августа. Задымление обнаружили в подвальном помещении главного корпуса. Тушили возгорание более 10 сотрудников пожарной части № 22, привлечь пришлось три единицы техники. В итоге повреждено помещение для персонала - раздевалка. Стены закоптило.