10 сентября

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В районной больнице в Бурятии провели уборку после пожара

В районной больнице в Бурятии провели уборку после пожара
Общество,  Фото:Закаменская ЦРБ
Сотрудники освободили подвал от обгоревших вещей и мебели, помыли закопчённые стены и полы

Последствия пожара убирали в минувшую субботу, 7 сентября, работники Закаменской центральной районной больницы. Врачи, медсёстры, санитарки и административно-хозяйственный аппарат провели субботник в подвале стационара больницы.

- Здание больницы не пострадало. В основном многие вещи, мебель, стены, пол и потолок были покрыты сажей и копотью. Общими усилиями работники ЦРБ полностью освободили подвал от обгоревших вещей и мебели. Помыли закопчённые стены и полы, - рассказали в медучреждении.

Теперь за дело могут взяться профессиональные строители - начать отделочные работы, привести в порядок подвальные помещения.

- В субботнике приняли участие работники отделения реанимации, скорой помощи, приёмного покоя, взрослой поликлиники, клинико-диагностической лаборатории, хозяйственного отдела, бухгалтеры, кадровики, водители, экономисты, специалисты по закупкам, организационно-методический кабинет, работники склада, администрация больницы, во главе с главным врачом Закаменской ЦРБ, - отметили в больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в здании больницы произошёл в конце августа. Задымление обнаружили в подвальном помещении главного корпуса. Тушили возгорание более 10 сотрудников пожарной части № 22, привлечь пришлось три единицы техники. В итоге повреждено помещение для персонала - раздевалка. Стены закоптило. 
больница пожар

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