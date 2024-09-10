В Бурятии стартовала акция «Операция Улыбка»

8 сентября в Улан-Удэ стартовала акция «Операция Улыбка». Команда волонтёров из регионов России и Беларуси (челюстно-лицевые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, педиатры и медсёстры) в течение нескольких дней будут работать в операционной республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ).В минувшее воскресенье, 8 сентября, врачи осмотрели и проконсультировали 90 детей с врождёнными патологиями челюстно-лицевой области. Из них 33 ребёнка отобраны на операции.- Для проведения благотворительной акции администрацией РКБ были выделены места в оториноларингологическом отделении, куда вчера уже 18 юных пациентов и их родители были госпитализированы для долгожданных операций. Наша больница работает со взрослым населением, но специально на время работы «Операции Улыбка» в крыле отделения был создан детский уголок, чтобы дети могли не переживать о предстоящих операциях, а играть и веселиться, - рассказали в медицинском учреждении.9 сентября главный врач РКБ Игорь Шпак и заместитель по хирургии Татьяна Дашибалова провели небольшой обход, ознакомились с ходом работы и удостоверились, что для приглашённых специалистов созданы все необходимые условия.- Работа в операционной кипела с самого утра, команда волонтёров действует как единый слаженный механизм, где всё продумано и отточено до мельчайшей детали. Невозможно словами передать атмосферу этого процесса, как и чувства мам, которые до слёз радуются за подаренные возможности их детям «быть как все», - отмечают в больнице.В первый день команда «Операция Улыбка» совместно с врачами РКБ имени Семашко прооперировали девять детей, в основном с первичными расщелинами губы и неба. Все операции прошли успешно, ребята чувствуют себя прекрасно.