10 сентября

09 сентября

Популярное

В Улан-Удэ изменится расписание движения пяти автобусов

В Улан-Удэ изменится расписание движения пяти автобусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения произойдут в середине недели

В Улан-Удэ с 12 сентября на маршрутах № 9, 24, 31, 31А, 37 изменится расписание движения. На маршруте № 24 по обращениям горожан увеличится количество рейсов. На маршрутах № 9, 37, а также дачных №31, 31А произведена корректировка времени между рейсами, сообщает МУП «Городские маршруты».

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.








пассажирские перевозки автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ ночью ограничат движение
В центре Улан-Удэ ночью ограничат движение
Общество, 10.09.2024
Водителей призывают заранее выбирать пути объезда
В Улан-Удэ изменится расписание движения пяти автобусов
В Улан-Удэ изменится расписание движения пяти автобусов
Общество, 10.09.2024
Изменения произойдут в середине недели 
В 140Б микрорайоне Улан-Удэ открыли новую двухполосную автодорогу
В 140Б микрорайоне Улан-Удэ открыли новую двухполосную автодорогу
Общество, 10.09.2024
Новую дорогу вместе с жителями проверил мэр города
Уроженка Улан-Удэ и будущий кандидат в космонавты примет вызов от ТНТ
Уроженка Улан-Удэ и будущий кандидат в космонавты примет вызов от ТНТ
Общество, 10.09.2024
Девушка поборется за победу в «китайском» сезоне популярного шоу
Судебный пристав из Бурятии стал обладателем зелёного берета
Судебный пристав из Бурятии стал обладателем зелёного берета
Общество, 10.09.2024
Это первый представитель УФССП по республике, получивший право его ношения
«Россия – страна Героев!»: Росгвардейцы Бурятии рассказали о земляке
«Россия – страна Героев!»: Росгвардейцы Бурятии рассказали о земляке
Общество, 10.09.2024
Константина Габанова героически погиб при исполнении служебного долга
В Бурятии начали вручать удостоверения «Мастер спорта по национальным видам»
В Бурятии начали вручать удостоверения «Мастер спорта по национальным видам»
Общество, 10.09.2024
Торжественное вручение состоялось на республиканском спортивном празднике
В районе Бурятии замерзают люди
В районе Бурятии замерзают люди
Общество, 10.09.2024
Из-за холода в садиках и школах там уже начали болеть дети
Улан-удэнцам запретили парковаться в центре города
Улан-удэнцам запретили парковаться в центре города
Общество, 10.09.2024
Машины нельзя оставлять около БГУ
В Улан-Удэ пройдут межрегиональные конные скачки
В Улан-Удэ пройдут межрегиональные конные скачки
Общество, 10.09.2024
На соревнования прибудут участники из Иркутской области и Забайкальского края
В Улан-Удэ перевозчика обязали приспособить автобусы для глухонемых
В Улан-Удэ перевозчика обязали приспособить автобусы для глухонемых
Общество, 10.09.2024
По решению суда нарушения необходимо устранить за полгода
Улан-Удэ виновник ДТП оплатил ущерб только после ареста ноутбука
Улан-Удэ виновник ДТП оплатил ущерб только после ареста ноутбука
Общество, 10.09.2024
Мужчине пришлось отдать почти в три раза больше изначальной суммы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^