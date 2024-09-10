В Улан-Удэ изменится расписание движения пяти автобусов





























В Улан-Удэ с 12 сентября на маршрутах № 9, 24, 31, 31А, 37 изменится расписание движения. На маршруте № 24 по обращениям горожан увеличится количество рейсов. На маршрутах № 9, 37, а также дачных №31, 31А произведена корректировка времени между рейсами, сообщает МУП «Городские маршруты».С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10.Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.