Огромную кучу навалили на участке на севере Бурятии

Её заставила убрать прокуратура
В Северобайкальске основательно захламили участок, который находится в аренде МП «Байкал Водоканал». На муниципальной земле нелегально складировали твёрдые коммунальные и золошлаковые отходы. Об этом сообщила Байкальская природоохранная прокуратура.
Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и обязала власти очистить территорию площадью в 100 с лишним квадратных метров от мусора. Надзорное ведомство внесло главе города соответствующее представление. После его рассмотрения мусор убрали – с участка вывезли почти 50 тонн отходов.
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