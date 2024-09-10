Огромную кучу навалили на участке на севере Бурятии





















В Северобайкальске основательно захламили участок, который находится в аренде МП «Байкал Водоканал». На муниципальной земле нелегально складировали твёрдые коммунальные и золошлаковые отходы. Об этом сообщила Байкальская природоохранная прокуратура.Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и обязала власти очистить территорию площадью в 100 с лишним квадратных метров от мусора. Надзорное ведомство внесло главе города соответствующее представление. После его рассмотрения мусор убрали – с участка вывезли почти 50 тонн отходов.