







В 140Б микрорайоне Улан-Удэ открыли новую двухполосную автодорогу. Теперь горожане могут с комфортом доехать до самого дома. На дороге протяжённостью 600 метров три остановочных кармана для общественного транспорта, нанесена разметка, установлены дорожные знаки и «лежачие полицейские». Работы проведены ООО Специализированный застройщик «СмитИнвест» в рамках комплексного освоения территории, сообщили в пресс-службе мэрии.Новую дорогу вместе с жителями проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.– Микрорайон не маленький – 23 16-этажных дома. 11 уже сданы, семь заселены, и уже сейчас 70 детишек. Будем решать вопрос по подвозу детей в школы. Здесь застройщик построил дорогу для того, чтобы жители могли безопасно, комфортно, добираться домой. Будем прорабатывать вопрос о запуске маршрутов общественного транспорта – либо муниципалитет, либо частников, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Местные жители задали ряд вопросов по дальнейшему благоустройству микрорайона: освещение дороги, строительство детского сада, школы, спортивного центра по волейболу и т.д.– Живу здесь третий год. Квартал застраивается, когда-нибудь будет образцовым в городе. Дороги не хватало. Здесь в основном молодые семьи с детьми берут квартиры в ипотеку. Сами ждём пополнения. Нужны детский садик, школа. Освещение, озеленение – здесь ряд актуальных вопросов, но думаю, что если сплотимся, то и проблемы будут разрешаться быстро, – рассказала местная жительница Алёна.Освещение по новой улице построят этой осенью. Замечания горожан занесены в протокол и будут запущены в работу. План по развитию динамично застраивающегося микрорайона есть.– Это практически мини-город, поэтому и детский садик, и учреждения культуры, и школы здесь необходимы. Земля зарезервирована, будем разрабатывать проектную документацию и стараться попасть в федеральные программы по строительству, – отметил Игорь Шутенков.