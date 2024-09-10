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Уроженка Улан-Удэ и будущий кандидат в космонавты примет вызов от ТНТ

Уроженка Улан-Удэ и будущий кандидат в космонавты примет вызов от ТНТ
Общество,  Фото:пресс-служба ТНТ
Девушка поборется за победу в «китайском» сезоне популярного шоу

Во вторник, 10 сентября, на телеканале ТНТ стартует новый сезон спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон» (возрастное ограничение – 16+). В нём команды звёзд и «умников» борются за денежный приз. По правилам проекта, актёры, блогеры, телеведущие и талантливые представители науки, медицины и спорта разбиваются на пары и вместе проходят сложные испытания.
 
Третий сезон «Вызова» необычный – впервые наряду с россиянами участие в шоу примут жители Китая. В первом выпуске, который выйдет в эфир в 19:00, все познакомятся друг с другом и попробуют преодолеть языковой барьер и в быту, и при выполнении заданий.
 
Как сообщили в отделе продвижения ООО «ГПМ СПБ», за российскую команду в этот раз играют 10 человек – пять звёзд и столько же «умников. Честь науки в проекте защитят молодой кардиохирург Дмитрий Огнерубов, специалист по радиоэлектронным системам Адель Ярова, программист Анастасия Суворова и телеоператор ВГТРК Россия 1 «Вести Луганск» Денис Шум.

Среди участников – и частный пилот и специалист по космической физиологии Яна Миняйло, которая родилась в Улан-Удэ и жила в столице РБ до трёх лет. Её мама тоже появилась на свет в Бурятии.
 
Сейчас девушка является аспирантом, младшим научным сотрудником Московского государственного университета. Она строит математическую модель вестибулярного и глазодвигательного аппарата, изучает механизмы укачивания и работу вестибулярной системы в невесомости. Послужной список Яны на этом не заканчивается. Параллельно наша землячка работает в центре подготовки космонавтов и поэтапно готовится к полёту в космос. А ещё она – пилот малой авиации, успела восемь раз прыгнуть с парашютом и занимается воздушной групповой акробатикой.

Участники реалити приедут в свой лагерь, построенный прямо посреди поля. Одним из главных сюрпризов для них станет отсутствие еды в холодильниках, которых в этом сезоне будет два: один – для российских звёзд и интеллектуалов, другой – для китайских знаменитостей и представителей мира науки. Чтобы получить еду, ребятам потребуется не так много – всего лишь запомнить друг друга по именам: россиянам – китайцев, а китайцам – россиян.
 
Погодные условия также станут для кого-то потрясением. Одна из представительниц команды КНР изъявит желание покинуть проект, так и не начав его. Причиной всему – жуткая жара, которая царила в Вологде во время съёмок шоу.
 
Первое большое испытание выявит лидеров и продемонстрирует, кто из участников смог найти общий язык, а кто – нет. Одна из пар даже захочет обменять своего партнёра на кого-то другого.

Возрастное ограничение – 16+
телевидение шоу Китай

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