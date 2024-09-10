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Судебный пристав из Бурятии стал обладателем зелёного берета

Судебный пристав из Бурятии стал обладателем зелёного берета
Общество,  Фото:предоставлено УФССП
Это первый представитель УФССП по республике, получивший право его ношения

Судебный пристав из Бурятии Мунко Будаев стал обладателем зелёного берета. Он стал первым представителем управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии, получившим право его ношения.

Финальные испытания прошли в Московской области.

- Чтобы получить заветный символ чести, мужества и профессионального мастерства судебного пристава, сотрудники органов принудительного исполнения прошли пяти этапов испытаний: упражнение «подъём-переворот», подтягивание на перекладине, преодоление 100 м дистанции, марш-бросок на 10 км по пересечённой местности в боевой экипировке, стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова и поединки по рукопашному бою, - рассказали в УФССП.

Из 110 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России, принимавших участие в состязаниях, испытания на право ношения зелёного берета прошли всего 10 человек. В их число вошёл младший судебный пристав по ОУПДС Хоринского районного отдела судебных приставов Мунко Будаев.  
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