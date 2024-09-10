В центре Улан-Удэ ночью ограничат движение

Этой ночью, 11 сентября, с полуночи до пяти часов утра ограничат движение по полосам у перекрёстков: улиц Смолина и Советской, а также улиц Смолина и Каландаришвили.Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе Улан-Удэ,- Будьте внимательны, и по возможности заранее выбирайте пути объезда этих участков, - сообщили в мэрии.