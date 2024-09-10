В центре Улан-Удэ ночью ограничат движение

Водителей призывают заранее выбирать пути объезда
Этой ночью, 11 сентября, с полуночи до пяти часов утра ограничат движение по полосам у перекрёстков: улиц Смолина и Советской, а также улиц Смолина и Каландаришвили.
Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе Улан-Удэ,
- Будьте внимательны, и по возможности заранее выбирайте пути объезда этих участков, - сообщили в мэрии.
Водителей призывают заранее выбирать пути объезда
Её заставила убрать прокуратура
Изменения произойдут в середине недели
Новую дорогу вместе с жителями проверил мэр города
Девушка поборется за победу в «китайском» сезоне популярного шоу
Это первый представитель УФССП по республике, получивший право его ношения
Власти обязали его снести
Константина Габанова героически погиб при исполнении служебного долга
Торжественное вручение состоялось на республиканском спортивном празднике
Из-за холода в садиках и школах там уже начали болеть дети
Им сильнее всех нравятся служебные разъезды
Машины нельзя оставлять около БГУ
На соревнования прибудут участники из Иркутской области и Забайкальского края
По решению суда нарушения необходимо устранить за полгода
Мужчине пришлось отдать почти в три раза больше изначальной суммы