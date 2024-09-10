В районе Бурятии замерзают люди

Из-за холода в садиках и школах там уже начали болеть дети
Курумканцы забили тревогу из-за холода в образовательных учреждениях. Они поинтересовались, когда в районе наконец, запустят котельные.
- Понимаем, что пока среднесуточная температура не достигнет 8 градусов, но в садах и школах прохладно, дети начинают болеть, – посетовали сельчане в группе «Курумкан-инфо.24/7».
Ждут отопление и жильцы многоквартирных домов. В райадминистрации заявили, что появится оно в следующий понедельник, 16 сентября. В тот же день благо цивилизации начнут возвращать
в столице республики.
Из-за холода в садиках и школах там уже начали болеть дети
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