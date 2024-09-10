Глава района Бурятии побывал в колонии

Улан-удэнскую исправительную колонию посетил глава Заиграевского района Бурятии Виталий Шальков. Он ознакомился с производственным сектором учреждения, где изготавливаются урны, мусорные баки, скамейки и другие изделия из металла и дерева.Также Виталий Шальков побывал в мебельном и швейном цехах, где ему показали образцы и каталог производимой продукции.После этого состоялась беседа с руководством учреждения, по итогам которой стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии в целях благоустройства района, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.