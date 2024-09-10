На соревнования прибудут участники из Иркутской области и Забайкальского края
14 сентября на республиканском ипподроме в Улан-Удэ пройдут межрегиональные конные скачки (возрастное ограничение 0+
). Начало в 12:00.
Как сообщают в министерстве спорта и молодёжной политики республики, на соревнования прибудут участники из Иркутской области и Забайкальского края.
Отмечается, что конные скачки посвящены Году семьи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году началось реальное возрождение ипподрома
, где конные скачки не проводились 15 лет.
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На соревнования прибудут участники из Иркутской области и Забайкальского края
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