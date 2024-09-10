Улан-удэнцам запретили парковаться в центре города

Машины нельзя оставлять около БГУ











Он неоднократно обращался в мэрию с этим предложением, но так и не добился желаемого. Категорически против был экс-заммэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев, возглавлявший тогда комитет городского хозяйства.

В центре Улан-Удэ, возле Бурятского госуниверситета на улице Ранжурова, запрещена парковка машин. Об этом напомнили в комитете по транспорту городской администрации.Ранее там открыли дорогу для автомобилей, однако водители продолжали и дальше парковаться на проезжей части, блокируя проезд. Для нарушителей пришлось установить предупреждающие знаки и нанести разметку.Как сообщал «Байкал-Daily», история у этого проезда довольно давняя. В 2011 году на улице, проходящей параллельно площади Советов и заканчивающейся Театральной, ограничили движение из-за строительства нового корпуса БГУ. Дорогу должны были открыть как только здание сдадут в эксплуатацию. Но два года спустя этого так и не произошло. Инициатива оставить всё как есть исходила от самого вуза.- Здесь будет некий интеллектуальный культурный центр – вай-фай, кофе, библиотека и так далее. У людей появится возможность на фоне фонтана пользоваться электронными ресурсами, – заявил в 2013-ом экс-ректор университета Степан Калмыков.