Улан-удэнцам запретили парковаться в центре города

Машины нельзя оставлять около БГУ
В центре Улан-Удэ, возле Бурятского госуниверситета на улице Ранжурова, запрещена парковка машин. Об этом напомнили в комитете по транспорту городской администрации.
Ранее там открыли дорогу для автомобилей, однако водители продолжали и дальше парковаться на проезжей части, блокируя проезд. Для нарушителей пришлось установить предупреждающие знаки и нанести разметку.
Как сообщал «Байкал-Daily», история у этого проезда довольно давняя. В 2011 году на улице, проходящей параллельно площади Советов и заканчивающейся Театральной, ограничили движение из-за строительства нового корпуса БГУ. Дорогу должны были открыть как только здание сдадут в эксплуатацию. Но два года спустя этого так и не произошло. Инициатива оставить всё как есть исходила от самого вуза.
- Здесь будет некий интеллектуальный культурный центр – вай-фай, кофе, библиотека и так далее. У людей появится возможность на фоне фонтана пользоваться электронными ресурсами, – заявил в 2013-ом экс-ректор университета Степан Калмыков.
Он неоднократно обращался в мэрию с этим предложением, но так и не добился желаемого. Категорически против был
экс-заммэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев, возглавлявший тогда комитет городского хозяйства.
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Машины нельзя оставлять около БГУ
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