Замужние улан-удэнки с детьми оказались большими любительницами командировок

Свыше половины (66%) жителей столицы Бурятии, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, очень их любят. Это выяснили представители сервиса SuperJob. Больше всего командировки нравятся инженерам разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости также охотно соглашаются врачи и юристы.Женщин, которым нравятся такие разъезды, чуть больше, чем мужчин (68% и 64% соответственно). Если из последних в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди представительниц прекрасной половины, наоборот, замужние и матери семейств.Не любят ездить куда-либо по работе 15% работников улан-удэнских компаний. Каждый пятый затруднился с оценкой – всё зависит от места «назначения».