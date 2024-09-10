В отдалённом селе Бурятии установят огромную звезду





Благоустройство самой зелёной зоны в Романовке завершилось прошлой осенью. Тогда же в сквере появились огромные звёзды, ведущие к реке Витим.

В Баунтовском районе подошли к концу работы по изготовлению и монтажу металлического памятника в форме звезды с георгиевской лентой и журавлями. Его установят на территории «Сквера Победы» в селе Романовка, сообщает «Баунт-инфо. 24/7».Конструкцию сделали на деньги, выигранные конкурсе на звание лучшего ТОС. Открытие запланировали в 2025 году ().