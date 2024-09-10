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В правительстве Бурятии обсудили проекты национального проекта «Экологическое благополучие»

В правительстве Бурятии обсудили проекты национального проекта «Экологическое благополучие»
Общество,  Фото:правительство РБ
Заседание прошло под руководством Максима Королькова

В воскресенье, 8 сентября, в Бурятию с рабочим визитом прибыл заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Совместно с главой Бурятии Алексеем Цыденовым он посетил строящиеся очистные сооружения Улан-Удэ. Первая линия объекта будет запущена уже в следующем году. Общая стоимость строительства составляет более 15 млрд рублей. Также замминистра осмотрел защитную дамбу на правом берегу Селенги в Улан-Удэ. Дамба защищает центр город от паводков и является одним из элементов мастер-плана. Планируется строительство дамбы на левом берегу Селенги и на реке Уда.

В воскресенье в правительстве Бурятии прошло рабочее совещание, где были затронуты ключевые мероприятия, направленные на сохранение экологии.

- Мы защитили на стратегической сессии у председателя правительства федеральные проекты, все мероприятия, связанные с охраной озера Байкал, в том числе реализуемые на территории Республики Бурятия до 2030 года. Нам сейчас нужно обсудить механизмы по реализации этих мероприятий, запланировать, в этом году максимально распределить необходимые ресурсы, - отметил Максим Корольков, открывая совещание.

Участники совещания обсудили ход работ по строительству и реконструкции очистных сооружений Улан-Удэ и Северобайкальска, строительство объектов системы обращения с ТКО в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ликвидацию свалок, а также мероприятия по реализации федерального проекта «Чистый воздух».

- Сегодня обсудили с замминистра вопросы реконструкции очистных в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», в том числе, реконструкцию очистных сооружений. На сегодняшний день в республике определён перечень из 21 очистных сооружений, требующих реконструкции или нового строительства. Также поговорили о строительстве полигонов, мусоросортировочных комплексов и в целом инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Есть понимание со сроками, в каком направлении двигаться, что необходимо скорректировать для успешной реализации всех планов, - сообщил Алексей Цыденов.

В рамках совещания обсуждались мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по федеральному проекту «Чистый воздух». Максим Корольком рассказал о возможности субсидировать из федерального бюджета затраты граждан частных домовладений, переходящих с печного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение электрического оборудования, приборов учёта, систем отопления, технического присоединения к электрическим сетям:

- Город Улан-Удэ в приоритете из 29 городов, с 25 года планируем начало перевода средств из федерального бюджета. Прежде всего, у нас в плане мероприятий – перевод граждан на электротопление, второе мероприятие – это реконструкция двух муниципальных котельных для производства бездымного топлива. В части перехода на электроотопление у нас 2 направления расходов, в части поддержки граждан и реконструкция объектов электросетевого хозяйства. Здесь мы договорились, что по «Чистому воздуху» мы субсидируем бюджету республики все затраты для граждан, а через Минэнерго России напрямую субсидия будет в «Россети Сибирь» на объекты электросетевого хозяйства, - сообщил замминистра.

На совещании обсудили результаты пилотного проекта по переходу с печного отопления на электрическое в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Урожай». Согласно полученным данным, в среднем, затраты на оплату электроэнергии у жителей составили на 24% ниже, чем на закупку дров. Согласно данным опроса 511 жителей участников проекта – 321 (63%) респондент выразил готовность перейти на электрическое отопление, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 

правительство РБ национальный проект экология

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