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В Бурятии энергетиков оштрафовали на 50 тысяч из-за счётчика

В Бурятии энергетиков оштрафовали на 50 тысяч из-за счётчика
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они затянули с установкой прибора учёта

АО «Читаэнергосбыт» придётся раскошелиться на 50 тысяч рублей за не установленный вовремя электросчётчик. Об этом сообщила пресс-служба Госстройжилнадзора.

Началось всё в декабре 2022-го, когда у жительницы Бурятии вышел из строя прибор учёта. Она обратилась в компанию с заявлением.

Устройство пообещали установить до 31 декабря 2023-го, отметив, что женщина вправе сделать это и раньше, но за свой счёт. Всё это время пенсионерка исправно оплачивала начисления по нормативу.

В итоге счётчик она так и не дождалась. Тогда потребитель пожаловалась в муниципальную жилинспекцию. Там провели проверку, в ходе которой подтвердились нарушения правил предоставления коммунальных услуг.

Материалы дела направили в Госстройжилнадзор. Несмотря на то, что счётчик по предписанию жилищной инспекции всё же установили к концу августа 2024-го, гарантирующему поставщику назначили штраф.

По закону, с 1 января 2022-го дома в Бурятии оснащают только интеллектуальными приборами учёта. До 2025-го в районах республики планируют установить более 9 тысяч. Первыми под утверждённую инвестиционную программу АО «Читаэнергосбыт» попали Закаменский, Селенгинский и Кабанский.

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