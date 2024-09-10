В Бурятии энергетиков оштрафовали на 50 тысяч из-за счётчика

АО «Читаэнергосбыт» придётся раскошелиться на 50 тысяч рублей за не установленный вовремя электросчётчик. Об этом сообщила пресс-служба Госстройжилнадзора.Началось всё в декабре 2022-го, когда у жительницы Бурятии вышел из строя прибор учёта. Она обратилась в компанию с заявлением.Устройство пообещали установить до 31 декабря 2023-го, отметив, что женщина вправе сделать это и раньше, но за свой счёт. Всё это время пенсионерка исправно оплачивала начисления по нормативу.В итоге счётчик она так и не дождалась. Тогда потребитель пожаловалась в муниципальную жилинспекцию. Там провели проверку, в ходе которой подтвердились нарушения правил предоставления коммунальных услуг.Материалы дела направили в Госстройжилнадзор. Несмотря на то, что счётчик по предписанию жилищной инспекции всё же установили к концу августа 2024-го, гарантирующему поставщику назначили штраф.По закону, с 1 января 2022-го дома в Бурятии оснащают только интеллектуальными приборами учёта. До 2025-го в районах республики планируют установить более 9 тысяч. Первыми под утверждённую инвестиционную программу АО «Читаэнергосбыт» попали Закаменский, Селенгинский и Кабанский.