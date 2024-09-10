10 сентября

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Боргойская баранина стала победителем гастроконкурса «Бренды Бурятии»

Боргойская баранина стала победителем гастроконкурса «Бренды Бурятии»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победителю достался денежный приз

В минувшие выходные на площади Советов в Улан-Удэ прошёл фестиваль фермерской продукции «Своё». Здесь развернулась не только торговля, а также подвели итоги гастроконкурса «Бренды Бурятии». По итогам творческой самопрезентации победу одержал Джидинский район и бренд «Боргойская баранина».

Победители в своём выступлении рассказали историю бренда и умело обыграли кульминацию задорной песней. В качестве приза им достался кубок и сертификат на 70 тысяч рублей.

Второе место у Унэгэтэйских консервов Заиграевского района. Творческие коллективы района поведали со сцены богатую историю бренда. Им также достался кубок и 60 тысяч призовых рублей.

Третье место у бренда «Тарбагатайское сало». Артисты прямо на сцене изобразили базар прошлого столетия и бойкую торговлю, попутно угостив зрителей фирменным салом, рецепты которых бережно хранятся уже несколько поколений. Приз - 50 тысяч рублей и кубок.

Четвёртое место у Посольского рыбного пирога, Кабанского района, им вручили приз 40 тысяч рублей.

Пятое место у Кяхтинского района и бренды «Чикойская черёмуха». Приз 30 тысяч рублей.

Это был второй этап конкурса, первый этап представлял собой интернет-голосование, по итогам которого определились 10 финалистов. Лучшими на этапе голосования стали сразу два района - Джидинский и Тарбагатайский. Им с главной сцены были вручены сертификаты победителей и кубки.

Всего во втором этапе конкурса «Бренды Бурятии» приняли участие ещё пять брендов:
Захааминай Замбаа, Закаменский район;
Закаменская тушеная говядина;
Закаменский бухлёр;
Закаменский сыр «Хурууд»;
Чеснок Загана, Мухоршибирский район.

Всем участникам были вручены сертификаты и денежный приз 10 тысяч рублей, сообщили в министерстве сельского хозяйства Бурятии. 

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