Селенга в столице Бурятии стремительно снижается

Селенга в Улан-Удэ продолжает отступать. К утру 10 сентября она опустилась на 5 сантиметров, до 62-х (от нулевой отметки гидропоста).Уда прибавилась на 2 см. Сейчас её уровень – 79 сантиметров, а Байкала – 456,79 метра (по тихоокеанской системе высот).