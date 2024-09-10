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Селенга в столице Бурятии стремительно снижается

Селенга в столице Бурятии стремительно снижается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она опустилась ещё на 5 сантиметров

Селенга в Улан-Удэ продолжает отступать. К утру 10 сентября она опустилась на 5 сантиметров, до 62-х (от нулевой отметки гидропоста).

Уда прибавилась на 2 см. Сейчас её уровень – 79 сантиметров, а Байкала – 456,79 метра (по тихоокеанской системе высот).
Селенга Уда реки

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