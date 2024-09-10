Селенга в столице Бурятии стремительно снижается

Она опустилась ещё на 5 сантиметров
Селенга в Улан-Удэ продолжает отступать. К утру 10 сентября она опустилась на 5 сантиметров, до 62-х (от нулевой отметки гидропоста).
Уда прибавилась на 2 см. Сейчас её уровень – 79 сантиметров, а Байкала – 456,79 метра (по тихоокеанской системе высот).
Будут ли чистить от них Байкал, не очень ясно
Она опустилась ещё на 5 сантиметров
Но особый режим действует
Осуждённые изготавливают ёмкости разных размеров
Её протяжённость почти 125 метров
Временами возможен дождь
Экоакция состоится через неделю
Дети могут выбежать неожиданно
Беседы проводили в общественных местах
Здесь дети с удовольствием играют
С высоты птичьего полёта выявляют «чёрных» лесорубов
По ней можно проехать на велосипеде или пройти пешком
Вредитель повредил деревья в двух лесничествах
В честь этого раздаётся полуденный выстрел
За нарушение грозит штраф