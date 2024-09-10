В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ завершается ремонт дороги









В Улан-Удэ в микрорайоне Исток завершается ремонт дороги, которую обновляют по просьбам местных жителей.Благодаря ремонту оживлённого участка протяжённостью 1,5 км в Истоке улучшится транспортная доступность территории, а у местных жителей появится возможность более комфортно добираться до дома, как на личном, так и общественном транспорте.- В последние дни подрядчик ООО «Инвестстрой» производил уплотнение основания тротуаров, устройство ливневой канализации и траншеи под бордюры. Сейчас ведутся работы по отсыпке, грейдированию и выравнивание основания дороги для последующей укладки асфальтобетонного покрытия. Также дорожники продолжают работу по устройству тротуаров, - рассказал начальник управления дорожного строительства Евгений Соболев.Работы на этом участке близятся к завершению. Здесь также устроят ливневую канализацию, установят остановочные павильоны. Завершить ремонт дороги планируется до конца октября, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.