10 сентября

Популярное

В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ завершается ремонт дороги

В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ завершается ремонт дороги
Общество,  Фото:минтранс РБ
Завершить ремонт планирую конца октября

В Улан-Удэ в микрорайоне Исток завершается ремонт дороги, которую обновляют по просьбам местных жителей.

Благодаря ремонту оживлённого участка протяжённостью 1,5 км в Истоке улучшится транспортная доступность территории, а у местных жителей появится возможность более комфортно добираться до дома, как на личном, так и общественном транспорте.


- В последние дни подрядчик ООО «Инвестстрой» производил уплотнение основания тротуаров, устройство ливневой канализации и траншеи под бордюры. Сейчас ведутся работы по отсыпке, грейдированию и выравнивание основания дороги для последующей укладки асфальтобетонного покрытия. Также дорожники продолжают работу по устройству тротуаров, - рассказал начальник управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Работы на этом участке близятся к завершению. Здесь также устроят ливневую канализацию, установят остановочные павильоны. Завершить ремонт дороги планируется до конца октября, сообщили в министерстве транспорта Бурятии. 

дорожный ремонт дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии напомнили о пользе груш
Жителям Бурятии напомнили о пользе груш
Общество, 10.09.2024
Грушу могут есть даже худеющие 
Глава района Бурятии побывал в колонии
Глава района Бурятии побывал в колонии
Общество, 10.09.2024
Он познакомился с производством 
Строительство по нацпроектам в Забайкалье взяты на особый контроль
Строительство по нацпроектам в Забайкалье взяты на особый контроль
Общество, 10.09.2024
На строительном штабе обсудили текущие вопросы 
В Улан-Удэ осуждённые написали диктант
В Улан-Удэ осуждённые написали диктант
Общество, 10.09.2024
Грамотнее остальных оказалась осуждённая из отряда №1
В районной больнице в Бурятии провели уборку после пожара
В районной больнице в Бурятии провели уборку после пожара
Общество, 10.09.2024
Сотрудники освободили подвал от обгоревших вещей и мебели, помыли закопчённые стены и полы
В Бурятии стартовала акция «Операция Улыбка»
В Бурятии стартовала акция «Операция Улыбка»
Общество, 10.09.2024
В первый день врачи прооперировали девять детей
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ завершается ремонт дороги
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ завершается ремонт дороги
Общество, 10.09.2024
Завершить ремонт планирую конца октября
Жильцы домов в Улан-Удэ несут отходы на демонтированную мусорку
Жильцы домов в Улан-Удэ несут отходы на демонтированную мусорку
Общество, 10.09.2024
Новая мусорная площадка находится в 50 метрах 
За неделю в роддоме в Улан-Удэ родилось 95 малышей
За неделю в роддоме в Улан-Удэ родилось 95 малышей
Общество, 10.09.2024
Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек 
Жительница Забайкалья отпраздновала 90-летие
Жительница Забайкалья отпраздновала 90-летие
Общество, 10.09.2024
Татьяна Семёновна Сахарова по сей день увлекается рукоделием 
В Бурятии частному музею «У Петровича» исполнилось 15 лет
В Бурятии частному музею «У Петровича» исполнилось 15 лет
Общество, 10.09.2024
Хозяину музея местные жители пожелали долголетия и здоровья
Улан-удэнцы могут бесплатно стерилизовать собак
Улан-удэнцы могут бесплатно стерилизовать собак
Общество, 10.09.2024
Для проведения операции необходимо предварительно записаться 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^