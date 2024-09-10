10 сентября

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Строительство по нацпроектам в Забайкалье взяты на особый контроль

Строительство по нацпроектам в Забайкалье взяты на особый контроль
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Забайкалья
На строительном штабе обсудили текущие вопросы

Первый заместитель министра строительства Забайкалья Максим Петунин по поручению губернатора Александра Осипова продолжает инспекцию строительных объектов. В выходные он посетил строящийся 30-квартирный дом для детей-сирот в посёлке Ясногорск, школу на 250 мест в селе Александровский Завод, ледовую арену и очистные сооружения в Приаргунске.

По итогам его поездки состоялся строительный штаб, где обсудили все болевые точки и расставили акценты для дальнейших слаженных и оперативных действий по скорейшему вводу в эксплуатацию строящихся объектов.

- Большинство объектов находятся в высокой степени готовности. Наша первоочередная задача организовать работу в рамках установленных сроков и не допускать отклонений от графика. Особо острые вопросы мы решаем на заседаниях строительного штаба, где присутствуют руководители строительных компаний, представители администраций и государственных заказчиков. Здесь мы выстраиваем диалог и совместно устраняем препятствия, - сказал Максим Петунин.

В конце августа на особый контроль строительного штаба под председательством главы региона также взяты строящиеся по национальному проекту «Экология» очистные сооружения в городе Хилке, посёлке Жипхеген и селе Тарбагатай (село в Петровск-Забайкальском районе).

Очистные сооружения в Приаргунске возводятся по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В Хилке реконструкция очистных сооружений находится на завершающей стадии. До конца текущего года предстоит смонтировать систему автоматизации и провести пуско-наладочные работы. Строительство очистных сооружений в посёлке Жипхеген планируется завершить осенью. На финальной стадии также находится возведение модульных очистных сооружений в посёлке Тарбагатай Петровск-Забайкальского района. Эти объекты строятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.  
Забайкальский край национальный проект

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