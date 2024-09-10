В Улан-Удэ осуждённые написали диктант

Грамотнее остальных оказалась осуждённая из отряда №1
Среди осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №7 провели диктант по русскому языку. Мероприятие приурочили к международному Дню распространения грамотности.
- Начальник отряда Ирина Трифонова проверила осуждённых на грамотное написание текста и знание теории языка. По результатам проведённых испытаний первое место заняла представительница отряда №1, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Также в рамках тематического дня на отрядах проведены лекции по теме: «Международный День грамотности», где осуждённым рассказали о истории создания праздника.
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