10 сентября

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В Улан-Удэ осуждённые написали диктант

В Улан-Удэ осуждённые написали диктант
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Грамотнее остальных оказалась осуждённая из отряда №1

Среди осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №7 провели диктант по русскому языку. Мероприятие приурочили к международному Дню распространения грамотности.

- Начальник отряда Ирина Трифонова проверила осуждённых на грамотное написание текста и знание теории языка. По результатам проведённых испытаний первое место заняла представительница отряда №1, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Также в рамках тематического дня на отрядах проведены лекции по теме: «Международный День грамотности», где осуждённым рассказали о истории создания праздника.

осужденные диктант УФСИН

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