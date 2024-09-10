Колония в Улан-Удэ запустила производство металлических ёмкостей









Улан-удэнская исправительная колония №2 запустила производство металлических ёмкостей объёмом от 5 до 120 кубических метров. Они пригодны для сбора и хранения технической воды, промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, хранения питьевой воды и жидких пищевых веществ.- В связи с назначением каждая ёмкость оборудуется утеплением, индивидуальным подогревом, что предполагает использование при минусовых температурах, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Сборка каждой ёмкости позволяет привлечь до 10 осуждённых, заработная плата которых будет не ниже минимального размера оплаты труда, что позволит обеспечить погашение ими исковых обязательств.