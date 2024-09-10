В Бурятии не зафиксировано ни одного лесного пожара

Но особый режим действует

В Бурятии на утро 10 сентября нет лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

За прошедшие сутки в республике обнаружено два возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Причиной их возникновения стала сухая гроза. Пожары потушены.

В Бурятии по-прежнему действует особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах, отметили в РАЛХ.