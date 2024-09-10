В Бурятии не зафиксировано ни одного лесного пожара

Но особый режим действует
В Бурятии на утро 10 сентября нет лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
За прошедшие сутки в республике обнаружено два возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Причиной их возникновения стала сухая гроза. Пожары потушены.
В Бурятии по-прежнему действует особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах, отметили в РАЛХ.
О возгорании, задымлении в лесах необходимо сообщать по телефону горячей линии (301-2) 20-44-44.
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