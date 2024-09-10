Тропу к озеру в Бурятии обновили





Тропу «К озеру Фролиха» обновили. Теперь болотистый участок в самом начале маршрута теперь покрыт новым крепким настилом, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Силами государственных инспекторов и специалистов по туризму, работающих на территории Фролихинского заказника, старые брёвна заменены на прочную конструкцию. Её длина почти 125 метров.- Пусть она прослужит долгие годы и облегчит путь тысячам туристов Фролихинского заказника! – отметили в «Заповедном Подлеморье».Несколько туристических групп уже прошлись по обновлённому участку и остались довольны. В ближайшем будущем запланировано строительство следующих настилов.