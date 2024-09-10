На Дальнем Востоке уже подняли 148 затонувших судов

Будут ли чистить от них Байкал, не очень ясно

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев 9 сентября провёл совещание, посвящённое реализации мероприятий по подъёму и утилизации затонувших судов в рамках федпроекта «Генеральная уборка». В нём приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, представители минтранса России, руководители Росморречфлота, Росприроднадзора и главы субъектов Дальнего Востока.



По словам Патрушева, реализация мероприятий по подъёму и утилизации затонувших судов ведётся по поручению председателя правительства с 2021 года в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Скопившиеся за десятилетия суда негативно влияют на окружающую среду и существенно ограничивают хозяйственную деятельность.

При реализации проекта приоритетно удаляются суда, которые препятствуют судоходству и рыболовству, загрязняют экосистему морей, создают проблемы для развития прибрежных территорий. Основными исполнителями мероприятий выступают Росморречфлот и субъекты Дальнего Востока. Также в процесс вовлекаются собственники затонувших судов, если их возможно установить.

«Всего в рамках федерального проекта запланирован подъём 213 объектов в акваториях шест субъектов. На мероприятия суммарно предусмотрено 700 млн рублей. На данный момент уже подняты и утилизированы 148 судов. Соответственно, до конца года необходимо завершить процесс ещё по 65», – подчеркнул вице-премьер.

По данным «Байкал-Daily», в проекте пока участвуют Сахалинская, Магаданская области, а также Камчатский, Хабаровский, Приморский края и Чукотский автономный округ.

В ходе совещания участники обсудили статус выполняемых работ, сроки их завершения и меры, принимаемые по объектам в зоне риска. Вице-премьер отметил, что, несмотря на прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, 100% работ должно быть завершено в срок, напомнив, что федпроект завершается в этом году.

В этой связи Патрушев поручил дальневосточным регионам ускорить подъём и утилизацию судов, а также подготовку необходимой документации.

«Регионы прошу еженедельно сообщать в минтранс России о статусе работ. Министерство в свою очередь должно оперативно докладывать о малейших отклонениях в правительство», – добавил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии и Иркутской области по распоряжению в ту пору вице-премьера Виктории Абрамченко от ноября 2023 года должны были в течении 2024 года составить списки затонувших судов в Байкале и реках региона. Впрочем, не ясно, будут ли их поднимать, если федеральный проект завершится. Предполагалось, что он будет продлён до 2030 года, а в него как раз и войдут Бурятия с Приангарьем.