09 сентября

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В Иркутской области в День трезвости не будут продавать алкоголь

В Иркутской области в День трезвости не будут продавать алкоголь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За нарушение грозит штраф

В Иркутской области 11 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи с празднованием Дня трезвости. Ограничения продлятся с 8:00 до 23:00.

- Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Для пресечения незаконной розничной продажи алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) 11 сентября специалисты службы потребрынка с 8:00 до 23:00 будут принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции по телефонам горячей линии: (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50.

Поступающая информация будет передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования.

Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.
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