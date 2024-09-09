В Иркутской области в День трезвости не будут продавать алкоголь

В Иркутской области 11 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи с празднованием Дня трезвости. Ограничения продлятся с 8:00 до 23:00.- Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - пояснили в пресс-службе областного правительства.Для пресечения незаконной розничной продажи алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) 11 сентября специалисты службы потребрынка с 8:00 до 23:00 будут принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции по телефонам горячей линии: (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50.Поступающая информация будет передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования.Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.