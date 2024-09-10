Ветер до 20 м/с ожидается в Бурятии

Временами возможен дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах крайнего севера и юго-запада с мокрым снегом. Утром при прояснении туманы. Днём 15-20 градусов тепла, местами +8, +13. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков, лишь утром местами туман. Днём до 19 градусов тепла, ветер северо-западный 7-12 м/с.
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