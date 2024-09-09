09 сентября

Популярное

Чита отметила трёхлетие присвоения статуса «Город трудовой доблести»

Чита отметила трёхлетие присвоения статуса «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Забайкалья
В честь этого раздаётся полуденный выстрел

9 сентября 2021 года указом президента России столица Забайкалья получила статус «Город трудовой доблести». Ежегодно в этот день в Чите проходят митинги в память о трудовом подвиге жителей в Великой Отечественной войне, а ровно в 12:00 с Титовской сопки звучит полуденный выстрел.

Торжественный митинг прошёл у стелы «Чита – город трудовой доблести». Здесь ветераны, юнармейцы, первые лица региона и краевой столицы возложили цветы к монументу. Сам комплекс открыли в 2022 года, его автором стал российский скульптор-монументалист Денис Стритович.

- Наши земляки сделали многое для помощи фронту, лечения бойцов Красной армии. Но надо всегда помнить, что сделано это в первую очередь трудом детей, женщин и стариков. В холоде и голоде. Это была очень трудная работа с неимоверным напряжением сил, с преодолением огромного количества лишений, дефицитов, сложностей. Благодаря такой работе была куплена победа, обеспечены бойцы на фронте. Ровно точно так же и сегодня огромное количество земляков участвует в обеспечении победы наших бойцов на фронте, стабильности работы экономики всего народного хозяйства Забайкальского края, - сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Барельефы на стеле «Чита – город трудовой доблести» выполнены на основе реальных фотографий, благодаря чему многие забайкальцы нашли изображение своих родных и близких героев, трудовым подвигом которых был весомый вклад в победу. Массовый трудовой героизм, необыкновенный патриотизм, чувство долга и стойкость читинцев увековечены в бронзе.

Также в память о трудовом подвиге читинцев с Титовской сопки звучит полуденный выстрел. Традицию сигнального выстрела в дни государственных праздников и памятных дат ввёл в 2023 году губернатор Забайкалья.

Полуденные залпы над Читой дают в День Защитника Отечества, День Победы, День России, День окончания Второй Мировой войны, День присвоения Чите почётного звания «Город трудовой доблести» и в День народного единства, сообщает пресс-службе краевого правительства.

Возрастное ограничение 0+


Забайкальский край полуденный выстрел Чита город трудовой доблести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии могут поучаствовать в посадке леса
Жители Бурятии могут поучаствовать в посадке леса
Общество, 09.09.2024
Экоакция состоится через неделю 
Улан-удэнцам напомнили о кибербезопасности
Улан-удэнцам напомнили о кибербезопасности
Общество, 09.09.2024
Беседы проводили в общественных местах 
В Бурятии открылась детская площадка «Солнышко»
В Бурятии открылась детская площадка «Солнышко»
Общество, 09.09.2024
Здесь дети с удовольствием играют 
В Бурятии за нарушителями следит дежурный дрон
В Бурятии за нарушителями следит дежурный дрон
Общество, 09.09.2024
С высоты птичьего полёта выявляют «чёрных» лесорубов 
На севере Бурятии появилась экотропа «ВелоБАМ»
На севере Бурятии появилась экотропа «ВелоБАМ»
Общество, 09.09.2024
По ней можно проехать на велосипеде или пройти пешком 
В Бурятии устанавливают границы леса, повреждённого хвойной волнянкой
В Бурятии устанавливают границы леса, повреждённого хвойной волнянкой
Общество, 09.09.2024
Вредитель повредил деревья в двух лесничествах 
В Бурятии для школьника-инвалида приобрели спецавтобус
В Бурятии для школьника-инвалида приобрели спецавтобус
Общество, 09.09.2024
Раньше ребёнка в школьный автобус поднимали два человека 
В Бурятии прошла выставка «Золотая осень» среди сотрудников УФСИН
В Бурятии прошла выставка «Золотая осень» среди сотрудников УФСИН
Общество, 09.09.2024
Участники состязались в различных номинациях 
В опере «Борис Годунов» будут задействованы все артисты Бурятского оперного театра
В опере «Борис Годунов» будут задействованы все артисты Бурятского оперного театра
Общество, 09.09.2024
Более 13 млн из федерального бюджета было выделено на постановку масштабной оперы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^