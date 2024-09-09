Чита отметила трёхлетие присвоения статуса «Город трудовой доблести»

9 сентября 2021 года указом президента России столица Забайкалья получила статус «Город трудовой доблести». Ежегодно в этот день в Чите проходят митинги в память о трудовом подвиге жителей в Великой Отечественной войне, а ровно в 12:00 с Титовской сопки звучит полуденный выстрел.Торжественный митинг прошёл у стелы «Чита – город трудовой доблести». Здесь ветераны, юнармейцы, первые лица региона и краевой столицы возложили цветы к монументу. Сам комплекс открыли в 2022 года, его автором стал российский скульптор-монументалист Денис Стритович.- Наши земляки сделали многое для помощи фронту, лечения бойцов Красной армии. Но надо всегда помнить, что сделано это в первую очередь трудом детей, женщин и стариков. В холоде и голоде. Это была очень трудная работа с неимоверным напряжением сил, с преодолением огромного количества лишений, дефицитов, сложностей. Благодаря такой работе была куплена победа, обеспечены бойцы на фронте. Ровно точно так же и сегодня огромное количество земляков участвует в обеспечении победы наших бойцов на фронте, стабильности работы экономики всего народного хозяйства Забайкальского края, - сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.Барельефы на стеле «Чита – город трудовой доблести» выполнены на основе реальных фотографий, благодаря чему многие забайкальцы нашли изображение своих родных и близких героев, трудовым подвигом которых был весомый вклад в победу. Массовый трудовой героизм, необыкновенный патриотизм, чувство долга и стойкость читинцев увековечены в бронзе.Также в память о трудовом подвиге читинцев с Титовской сопки звучит полуденный выстрел. Традицию сигнального выстрела в дни государственных праздников и памятных дат ввёл в 2023 году губернатор Забайкалья.Полуденные залпы над Читой дают в День Защитника Отечества, День Победы, День России, День окончания Второй Мировой войны, День присвоения Чите почётного звания «Город трудовой доблести» и в День народного единства, сообщает пресс-службе краевого правительства.