В Бурятии устанавливают границы леса, повреждённого хвойной волнянкой

Лесопатологи Бурятии устанавливают границы повреждения хвойной волнянкой сосновых лесов Заудинского и Мухоршибирского лесничеств.- Лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Бурятия» устанавливают границы повреждения хвойной волнянкой сосновых лесов Заудинского и Мухоршибирского лесничеств, проводя осенние учёты численности вредного организма. После определения площадей, поражённых вредителем, степени объедания насаждений, специалисты смогут рекомендовать методы борьбы с вредителем, - сообщили в пресс-службе филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Бурятия».Лесопатологи отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга устанавливают степень объедения насаждений и проводят околоты деревьев, для подсчёта вредителей и определения их возраста.О результатах работ станет известно после завершения натурных и камеральных работ по этим лесничествам.