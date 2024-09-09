09 сентября

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В Бурятии устанавливают границы леса, повреждённого хвойной волнянкой

В Бурятии устанавливают границы леса, повреждённого хвойной волнянкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вредитель повредил деревья в двух лесничествах

Лесопатологи Бурятии устанавливают границы повреждения хвойной волнянкой сосновых лесов Заудинского и Мухоршибирского лесничеств.

- Лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Бурятия» устанавливают границы повреждения хвойной волнянкой сосновых лесов Заудинского и Мухоршибирского лесничеств, проводя осенние учёты численности вредного организма. После определения площадей, поражённых вредителем, степени объедания насаждений, специалисты смогут рекомендовать методы борьбы с вредителем, - сообщили в пресс-службе филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Бурятия».

Лесопатологи отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга устанавливают степень объедения насаждений и проводят околоты деревьев, для подсчёта вредителей и определения их возраста.

О результатах работ станет известно после завершения натурных и камеральных работ по этим лесничествам.
лес вредители

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