09 сентября

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Жители Бурятии могут поучаствовать в посадке леса

Жители Бурятии могут поучаствовать в посадке леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экоакция состоится через неделю

Жителей республики призывают принять участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Более 60 000 сеянцев сосны обыкновенной высадят на землях лесного фонда Бурятии.

60 000 штук подросших сеянцев с открытой корневой системой будут высажены на площади 15 га. Мероприятие состоится 20 сентября в 10:00 в Заиграевском районе.

Сейчас идёт регистрация заявок. Свои данные с контактами и количеством желающих участвовать в акции необходимо направить на электронные адреса: alh_vosproizv@govrb.ru, reforest@alh-rb.ru до 16 сентября.

Сеянцы сосны обыкновенной выращивают лесники. Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду. Всего в республике действует 17 лесных питомников на площади более 83 га. Каждый год специалисты получают с них более 6 миллионов сеянцев для восстановления лесов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

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