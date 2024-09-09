Жители Бурятии могут поучаствовать в посадке леса

Жителей республики призывают принять участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Более 60 000 сеянцев сосны обыкновенной высадят на землях лесного фонда Бурятии.60 000 штук подросших сеянцев с открытой корневой системой будут высажены на площади 15 га. Мероприятие состоится 20 сентября в 10:00 в Заиграевском районе.Сейчас идёт регистрация заявок. Свои данные с контактами и количеством желающих участвовать в акции необходимо направить на электронные адреса: alh_vosproizv@govrb.ru, reforest@alh-rb.ru до 16 сентября.Сеянцы сосны обыкновенной выращивают лесники. Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду. Всего в республике действует 17 лесных питомников на площади более 83 га. Каждый год специалисты получают с них более 6 миллионов сеянцев для восстановления лесов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.