В Бурятии водителей призвали быть внимательными возле школ и детсадов

В Прибайкальском районе сотрудники ОГИБДД провели профилактическую акцию «Внимание на дорогу». Вместе с автоинспекторами к водителям обратились учащиеся профильного класса правоохранительной направленности Турунтаевской районной гимназии.Полицейские останавливали автомобили и беседовали с водителями о необходимости соблюдения ПДД и внимательности при движении вблизи школ и детсадов.- В силу своего возраста дети не всегда переходят дорогу в установленном месте и могут неожиданно выйти на проезжую часть, поэтому будьте бдительны и выбирайте безопасную скорость движения, - объясняли сотрудники Госавтоинспекции.Школьники раздавали автомобилистам тематические памятки с советами по безаварийной езде и призывали взрослых позаботиться о безопасности детей на дорогах. Ребята подчеркнули, что в начале нового учебного года важно создать все условия для транспортной адаптации юных участников дорожного движения, сообщает Госавтоинспекции Бурятии.