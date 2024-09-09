09 сентября

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На севере Бурятии появилась экотропа «ВелоБАМ»

На севере Бурятии появилась экотропа «ВелоБАМ»
Общество,  Фото:минтуризма РБ
По ней можно проехать на велосипеде или пройти пешком

В городе Северобайкальск открылась экотропа «ВелоБАМ», протяжённостью более километра. Посетители смогут познакомиться с историей образования и строительства Байкало-Амурской магистрали, прокатиться на велосипеде и пройти пешком.

- «ВелоБАМ» создан благодаря победе в социальном гранте от компании ОАО «РЖД». На тропе установлены информационные стенды с дополненной реальностью, схемы и маркировочные столбики. Волонтёры клуба «Тёплый Северный Байкал» и сотрудники ОАО «РЖД» активно помогают в маркировке тропы, - сообщили в министерстве туризма Бурятии.

«ВелоБАМ» будет проходит совместно с Большой Байкальской тропой и участком уже благоустроенного городского парка «Северное сияние Байкала», где предусмотрена отдельная дорожка для велосипедистов.
экологическая тропа велосипеды туризм БАМ

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