09 сентября

08 сентября

Популярное

Все региональные программы развития в сфере образования планируется принять до декабря 2024 года

Все региональные программы развития в сфере образования планируется принять до декабря 2024 года
Общество,  Фото:правительство РБ
Подведены итоги Байкальского образовательного форума

На 9-м Байкальском образовательном форуме прошло пленарное заседание с участием руководителей региональных министерств образования. На нём обсудили подготовку единых учебников по истории и обществознанию, воспитательную работу в школах и летнюю оздоровительную кампанию, итоги реализации национального проекта «Образование», а также задачи на новый учебный год, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков остановился на вопросах реализации воспитательной работы в школах.

- Мы с вами создали целую инфраструктуру инструментов для коммуникации со школьниками. Это в том числе сетевое сообщество советников по воспитанию. Классные руководители тоже объединены в своё отдельное сообщество в рамках Форума классных руководителей. Еженедельные занятия «Разговоры о важном» – тот самый канал, по которому до школьников можно доводить ценностно ориентированную информацию. Это все эффективно работает и является крайне важным, – подчеркнул Сергей Новиков.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский напомнил, что созданы единые государственные учебники по истории для старших классов и организаций среднего профессионального образования. Он добавил, что на стадии завершения находится работа по подготовке единой линейки учебников по истории для 5–9-х классов.

- Новые учебники по истории – это позитивное новшество. При этом нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми. Учебник в этом отношении становится путеводной нитью, дающей взвешенное представление об исторических событиях, через которые прошла наша страна за более чем тысячелетнюю историю. И конечно, определяющая роль – у учителя, и наша с вами задача во всем поддерживать педагогов, – отметил Владимир Мединский.


Помощник президента России информировал, что учебник по обществознанию для 9-го класса в ближайшее время будет направлен на апробацию.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что в ряде регионов процесс апробации проходят учебники по истории для 5–9-х классов. Он обратился с просьбой к руководству этих субъектов Российской Федерации ответственно отнестись к процессу проверки качества, давать обратную связь авторскому коллективу. Итоги этой работы планируется подвести в декабре.

Министр просвещения поделился результатами летней оздоровительной кампании 2024 года: организованным отдыхом было охвачено 5,6 млн детей в 39 тыс. организациях. Сергей Кравцов информировал, что в преддверии начала учебного года были проведены всероссийские учения по антитеррористической угрозе, в них приняло участие свыше 1,3 млн (91,3%) педагогических работников.

- Наша ключевая цель – формирование единого образовательного пространства. Важно объяснять учителям и родителям, что оно включает конкретные результаты, воплощённые практически. В него входят ФГИС «Моя школа», единые учебники, программы, стандарты с конкретным содержанием, чему учить в каждом классе по каждому предмету, – пояснил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России сообщил, что в октябре пройдёт конкурс «Флагманы образования», направленный на усиление работы по формированию кадрового резерва в системе образования. Сергей Кравцов добавил, что до декабря 2024 года будут приняты все региональные программы развития в сфере образования.

В ходе пленарного заседания выступили также руководители региональных органов управления образованием и подведомственных организаций Минпросвещения России, о профориентационной работе рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, о проведении государственной итоговой аттестации – руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Участие в мероприятии приняли также председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Григорий Гуров, представители компании VK и другие.

- В рамках форума также активно функционировали специализированные секции. Мероприятие собрало представителей из всех регионов Российской Федерации, что способствовало созданию динамичной и плодотворной образовательной среды. Форум охватил широкий спектр вопросов, включая тематику разработки единых учебников, обсуждение национальных проектов, а также актуальные вызовы и тенденции в сфере образования. Участники форума имели возможность задавать спикерам любые интересующие их вопросы, что способствовало конструктивному обмену мнениями и обогащению профессионального опыта, - подытожил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

образование форум образовательный форум

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ назвали дату начала отопительного сезона
В Улан-Удэ назвали дату начала отопительного сезона
Общество, 09.09.2024
Подключение будет производиться поэтапно
Из Бурятии разрешат вывозить сколько угодно красной икры
Из Бурятии разрешат вывозить сколько угодно красной икры
Общество, 09.09.2024
Эксперимент с ней обойдёт республику стороной
В Бурятии труженице тыла исполнился 101 год
В Бурятии труженице тыла исполнился 101 год
Общество, 09.09.2024
В военные годы семья переехала в Сибирь из Татарстана
В Бурятии дождливая погода
В Бурятии дождливая погода
Общество, 09.09.2024
В республике по-осеннему прохладно
Итоговая явка на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%
Итоговая явка на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%
Общество, 08.09.2024
На избирательные участки пришли более 52 тысяч человек
Концепцию по ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ представят в октябре
Концепцию по ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ представят в октябре
Общество, 08.09.2024
«Фенольный отстойник» раньше использовался для размещения отходов газогенераторной станции ЛВРЗ
Явка на 18 часов на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 16,62%
Явка на 18 часов на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 16,62%
Общество, 08.09.2024
До закрытия избирательных участков остаётся менее двух часов  
В Бурятии посетовали, что сельчане не берегут мост
В Бурятии посетовали, что сельчане не берегут мост
Общество, 08.09.2024
Проведена профилактическая беседа с водителями
Обнародовали наименования знаков Зодиака на бурятском языке
Обнародовали наименования знаков Зодиака на бурятском языке
Общество, 08.09.2024
Перевод терминов согласовала рабочая группа по терминологии, орфографии и топонимике бурятского языка
Из Бурятии пытались незаконно вывезти 171 кг сухофруктов
Из Бурятии пытались незаконно вывезти 171 кг сухофруктов
Общество, 08.09.2024
На нарушителя составлен протокол, выписан штраф
10 млн рублей заплатят жители Бурятии за нарушения в лесах
10 млн рублей заплатят жители Бурятии за нарушения в лесах
Общество, 08.09.2024
За восемь месяцев 2024 года было выявлено 1 960 случаев
В Бурятии выйдет гастрономический путеводитель
В Бурятии выйдет гастрономический путеводитель
Общество, 08.09.2024
Туристы смогут познакомиться с богатой кухней Бурятии, узнать о гастрономических событиях и сувенирах
У 184 жителей Бурятии редкие заболевания
У 184 жителей Бурятии редкие заболевания
Общество, 08.09.2024
Эксперты обсудили текущие потребности людей с редкими (орфанными) заболеваниями в республике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^