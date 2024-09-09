Все региональные программы развития в сфере образования планируется принять до декабря 2024 года









На 9-м Байкальском образовательном форуме прошло пленарное заседание с участием руководителей региональных министерств образования. На нём обсудили подготовку единых учебников по истории и обществознанию, воспитательную работу в школах и летнюю оздоровительную кампанию, итоги реализации национального проекта «Образование», а также задачи на новый учебный год, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков остановился на вопросах реализации воспитательной работы в школах.- Мы с вами создали целую инфраструктуру инструментов для коммуникации со школьниками. Это в том числе сетевое сообщество советников по воспитанию. Классные руководители тоже объединены в своё отдельное сообщество в рамках Форума классных руководителей. Еженедельные занятия «Разговоры о важном» – тот самый канал, по которому до школьников можно доводить ценностно ориентированную информацию. Это все эффективно работает и является крайне важным, – подчеркнул Сергей Новиков.Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский напомнил, что созданы единые государственные учебники по истории для старших классов и организаций среднего профессионального образования. Он добавил, что на стадии завершения находится работа по подготовке единой линейки учебников по истории для 5–9-х классов.- Новые учебники по истории – это позитивное новшество. При этом нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми. Учебник в этом отношении становится путеводной нитью, дающей взвешенное представление об исторических событиях, через которые прошла наша страна за более чем тысячелетнюю историю. И конечно, определяющая роль – у учителя, и наша с вами задача во всем поддерживать педагогов, – отметил Владимир Мединский.Помощник президента России информировал, что учебник по обществознанию для 9-го класса в ближайшее время будет направлен на апробацию.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что в ряде регионов процесс апробации проходят учебники по истории для 5–9-х классов. Он обратился с просьбой к руководству этих субъектов Российской Федерации ответственно отнестись к процессу проверки качества, давать обратную связь авторскому коллективу. Итоги этой работы планируется подвести в декабре.Министр просвещения поделился результатами летней оздоровительной кампании 2024 года: организованным отдыхом было охвачено 5,6 млн детей в 39 тыс. организациях. Сергей Кравцов информировал, что в преддверии начала учебного года были проведены всероссийские учения по антитеррористической угрозе, в них приняло участие свыше 1,3 млн (91,3%) педагогических работников.- Наша ключевая цель – формирование единого образовательного пространства. Важно объяснять учителям и родителям, что оно включает конкретные результаты, воплощённые практически. В него входят ФГИС «Моя школа», единые учебники, программы, стандарты с конкретным содержанием, чему учить в каждом классе по каждому предмету, – пояснил Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения России сообщил, что в октябре пройдёт конкурс «Флагманы образования», направленный на усиление работы по формированию кадрового резерва в системе образования. Сергей Кравцов добавил, что до декабря 2024 года будут приняты все региональные программы развития в сфере образования.В ходе пленарного заседания выступили также руководители региональных органов управления образованием и подведомственных организаций Минпросвещения России, о профориентационной работе рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, о проведении государственной итоговой аттестации – руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Участие в мероприятии приняли также председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Григорий Гуров, представители компании VK и другие.- В рамках форума также активно функционировали специализированные секции. Мероприятие собрало представителей из всех регионов Российской Федерации, что способствовало созданию динамичной и плодотворной образовательной среды. Форум охватил широкий спектр вопросов, включая тематику разработки единых учебников, обсуждение национальных проектов, а также актуальные вызовы и тенденции в сфере образования. Участники форума имели возможность задавать спикерам любые интересующие их вопросы, что способствовало конструктивному обмену мнениями и обогащению профессионального опыта, - подытожил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.