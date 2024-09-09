В Бурятии за нарушителями следит дежурный дрон









В Иволгинском районе постоянно дежурит квадрокоптер, который помогает искать нарушителей, в частности за «чёрными» лесорубами и нарушителями противопожарного режима.В прошлую пятницу администрация Иволгинского района совместно с сотрудниками лесничества, ОМВД и управления экономики и финансов провели запланированный выезд.- В настоящее время квадрокоптеры стали незаменимыми инструментами в борьбе с незаконными вырубками леса и нарушениями противопожарного режима. Благодаря им мы можем наблюдать за территорией с высоты птичьего полёта, - отметили в лесничестве.Борьба с нарушителями природоохранного законодательства будет продолжена, сообщили в администрации Иволгинского района.